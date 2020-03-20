Ространснадзор приостановит весовой контроль грузовиков с лекарствами
- РИА Новости
«Такая мера вводится во исполнении Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утверждённого правительством Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.
Мера коснётся транспорта, перевозящего эти товары в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом.
Как ранее сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, Федеральная таможенная служба и Россельхознадзор поручили подразделениям не допускать препятствования свободному движению импорта продуктов в России.