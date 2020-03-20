Ространснадзор приостановит весовой контроль грузовиков с лекарствами

Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостановит весовой контроль грузовиков, которые перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. В их число входят продукты питания, детские товары и лекарственные средства.

«Такая мера вводится во исполнении Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утверждённого правительством Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

Мера коснётся транспорта, перевозящего эти товары в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом.

Как ранее сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, Федеральная таможенная служба и Россельхознадзор поручили подразделениям не допускать препятствования свободному движению импорта продуктов в России.