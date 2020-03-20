Путин провёл совещание с Совбезом по вопросам экономики и коронавируса

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности, состоялся обмен мнениями по социально-экономической ситуации в стране, а также был поднят вопрос противодействия коронавирусу.

«Обсудили также работу координационных структур по противодействию коронавирусу, включая усилия по разработке соответствующей вакцины. Президент информировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее во время встречи с общественностью в Севастополе Путин в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 призвал проявить максимальную дисциплину и отложить «авось» в сторону.