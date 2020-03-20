В Госдуме оценили предложение дать отсрочку по кредитам россиянам, застрявшим за границей

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил предложение депутата Евгения Фёдорова ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами.

«То, что Фёдоров озвучивает, будет обязательно изучено, и после этого мы будем определяться. Вопрос требует анализа», — заявил Аксаков в беседе с НСН.

По его словам, для тех, кто находится за рубежом, есть опция онлайн-погашения.

Кроме того, отметил депутат, многие из таких граждан работают дистанционно и получают приличные деньги.

«Для тех, чья работа требует непосредственного нахождения на рабочем месте, предложение можно рассмотреть», — сказал он.

Аксаков также напомнил, что те, кто из-за карантина лишается возможности работать, могут доказать право на ипотечные каникулы по существующим законам.

Ранее Фёдоров заявил, что из-за закрытия границ и массовой отмены авиарейсов, в том числе в пострадавших от коронавируса странах Европейского союза, многие россияне не могут оперативно вернуться на родину.

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