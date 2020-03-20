В Госдуме оценили предложение дать отсрочку по кредитам россиянам, застрявшим за границей

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил предложение депутата Евгения Фёдорова ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами.
В Госдуме оценили предложение дать отсрочку по кредитам россиянам, застрявшим за границей
  • © duma.gov.ru

«То, что Фёдоров озвучивает, будет обязательно изучено, и после этого мы будем определяться. Вопрос требует анализа», — заявил Аксаков в беседе с НСН.

По его словам, для тех, кто находится за рубежом, есть опция онлайн-погашения.

Кроме того, отметил депутат, многие из таких граждан работают дистанционно и получают приличные деньги.

«Для тех, чья работа требует непосредственного нахождения на рабочем месте, предложение можно рассмотреть», — сказал он.

Аксаков также напомнил, что те, кто из-за карантина лишается возможности работать, могут доказать право на ипотечные каникулы по существующим законам.

Ранее Фёдоров заявил, что из-за закрытия границ и массовой отмены авиарейсов, в том числе в пострадавших от коронавируса странах Европейского союза, многие россияне не могут оперативно вернуться на родину.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с газетой «Известия» рассказал о механизмах поддержки банков в России.

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