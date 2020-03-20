В АКОРТ оценили информацию о возможном дефиците портативных компьютеров

Сопредседатель президиума АКОРТ Илья Ломакин-Румянцев прокомментировал информацию о возможном дефиците портативных компьютеров.

По его словам, замедление поставок есть, но оно минимально.

В беседе с сайтом «Москва 24» специалист пояснил, что на рост продаж ноутбуков и подобной техники повлияли два фактора: переход людей на дистанционную работу на фоне пандемии коронавируса и ожидание роста цен в связи с экономической ситуацией в стране.

При этом Ломакин-Румянцев заявил, что дефицита данного товара ожидать не стоит, поскольку компьютеры производятся в достаточном количестве.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в компании Softline заявили о росте спроса на ноутбуки и софт для удалённой работы в России.