В АКОРТ оценили информацию о возможном дефиците портативных компьютеров

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Сопредседатель президиума АКОРТ Илья Ломакин-Румянцев прокомментировал информацию о возможном дефиците портативных компьютеров.
В АКОРТ оценили информацию о возможном дефиците портативных компьютеров
  • Pixabay

По его словам, замедление поставок есть, но оно минимально.

В беседе с сайтом «Москва 24» специалист пояснил, что на рост продаж ноутбуков и подобной техники повлияли два фактора: переход людей на дистанционную работу на фоне пандемии коронавируса и ожидание роста цен в связи с экономической ситуацией в стране.

При этом Ломакин-Румянцев заявил, что дефицита данного товара ожидать не стоит, поскольку компьютеры производятся в достаточном количестве.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в компании Softline заявили о росте спроса на ноутбуки и софт для удалённой работы в России.

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