ВОЗ оценила усилия России по борьбе с распространением коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала принимаемые Россией меры по тестированию и отслеживанию контактов в целях борьбы с распространением коронавируса.
ВОЗ оценила усилия России по борьбе с распространением коронавируса
  • Reuters

«Страна (Россия. — RT) принимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов, чтобы убедиться, что все случаи выявляются и ведутся по мере необходимости», — заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По её словам, отмена спортивных соревнований, концертов и других крупных мероприятий, где ожидается значительное скопление людей, может помочь замедлить передачу вируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Ранее в ВОЗ сообщили, что число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 209 тыс., свыше 8,7 тыс. человек скончались от заболевания.

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