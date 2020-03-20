ВОЗ оценила усилия России по борьбе с распространением коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала принимаемые Россией меры по тестированию и отслеживанию контактов в целях борьбы с распространением коронавируса.

«Страна (Россия. — RT) принимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов, чтобы убедиться, что все случаи выявляются и ведутся по мере необходимости», — заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По её словам, отмена спортивных соревнований, концертов и других крупных мероприятий, где ожидается значительное скопление людей, может помочь замедлить передачу вируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Ранее в ВОЗ сообщили, что число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 209 тыс., свыше 8,7 тыс. человек скончались от заболевания.