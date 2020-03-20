МВД опровергло сообщения о приостановке приёма граждан
- РИА Новости
Как отметили в МВД, в сети был распространён «скан приказа МВД России о приостановлении личного приёма граждан».
«Опубликованный документ носит фейковый характер, а его содержание не соответствует действительности», — заявили там.
Вся достоверная информация о мерах, принимаемых в связи с эпидемиологической обстановкой, размещается только на официальных ресурсах министерства, напомнили там.
Ранее в Минобороны России назвали фальшивкой появившийся в интернете «приказ» о якобы введении комендантского часа в Москве.