МВД опровергло сообщения о приостановке приёма граждан

Министерство внутренних дел опровергло сообщения в соцсетях и мессенджерах о том, что полиция якобы приостановила личный приём граждан в подразделениях ведомства в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как отметили в МВД, в сети был распространён «скан приказа МВД России о приостановлении личного приёма граждан».

«Опубликованный документ носит фейковый характер, а его содержание не соответствует действительности», — заявили там.

Вся достоверная информация о мерах, принимаемых в связи с эпидемиологической обстановкой, размещается только на официальных ресурсах министерства, напомнили там.

Ранее в Минобороны России назвали фальшивкой появившийся в интернете «приказ» о якобы введении комендантского часа в Москве.