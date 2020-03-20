МВД опровергло сообщения о приостановке приёма граждан

Короткая ссылка
Министерство внутренних дел опровергло сообщения в соцсетях и мессенджерах о том, что полиция якобы приостановила личный приём граждан в подразделениях ведомства в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
МВД опровергло сообщения о приостановке приёма граждан
  • РИА Новости

Как отметили в МВД, в сети был распространён «скан приказа МВД России о приостановлении личного приёма граждан».

«Опубликованный документ носит фейковый характер, а его содержание не соответствует действительности», — заявили там.

Вся достоверная информация о мерах, принимаемых в связи с эпидемиологической обстановкой, размещается только на официальных ресурсах министерства, напомнили там.

Ранее в Минобороны России назвали фальшивкой появившийся в интернете «приказ» о якобы введении комендантского часа в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить