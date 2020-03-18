В Минобороны опровергли сообщения о «комендантском часе» в Москве

В Минобороны России назвали фальшивкой появившийся в интернете «приказ» о якобы введении комендантского часа в Москве.

«Распространённое в социальных сетях изображение якобы «приказа» Минобороны России о «введении комендантского часа» в городе Москве — грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран. Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе», — цитирует оборонное ведомство РИА Новости.

В министерстве отметили, что Вооружённые силы России несут службу в обычном режиме.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам по поводу коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

По его словам, кто-то делает «вбросы» бессознательно, а кто-то осознанно — с целью посеять недоверие к тому, что делают власти, и таким образом некоторые стремятся вызвать панику в обществе.