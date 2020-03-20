В Роскачестве оценили эффективность антисептиков
- © PPE/face to face
- globallookpress.com
Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства, в случае с коронавирусом эффективность антисептиков не доказана.
В Роскачестве рекомендуют отдавать предпочтение антисептикам с концентрацией спирта не менее 60%, при этом наносить на руки следует около 3—4 мл и протирать в течение минуты.
Отмечается, что на грязных или жирных руках гель может оказаться неэффективным.
Кроме того, специалисты напомнили о недостатках антисептиков — гели могут вызвать раздражение и аллергическую реакцию.
Также в Роскачестве предупредили о недоказанной эффективности самодельных антисептиков.
Ранее эпидемиолог Европейского медицинского центра Наталья Устименко в беседе с kp.ru прокомментировала эффективность частого мытья рук в целях профилактики инфекций.