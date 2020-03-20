В Роскачестве оценили эффективность антисептиков

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Специалисты Роскачества рассказали, является ли использование антисептика заменой мытью рук с мылом, и оценили их эффективность против коронавируса.
В Роскачестве оценили эффективность антисептиков
  • © PPE/face to face
  • globallookpress.com

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства, в случае с коронавирусом эффективность антисептиков не доказана. 

В Роскачестве рекомендуют отдавать предпочтение антисептикам с концентрацией спирта не менее 60%, при этом наносить на руки следует около 3—4 мл и протирать в течение минуты. 

Отмечается, что на грязных или жирных руках гель может оказаться неэффективным.

Кроме того, специалисты напомнили о недостатках антисептиков — гели могут вызвать раздражение и аллергическую реакцию.

Также в Роскачестве предупредили о недоказанной эффективности самодельных антисептиков.

Ранее эпидемиолог Европейского медицинского центра Наталья Устименко в беседе с kp.ru прокомментировала эффективность частого мытья рук в целях профилактики инфекций.

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