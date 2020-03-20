ЦИК расскажет о профилактике коронавируса при голосовании по Конституции
- РИА Новости
Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«На следующей неделе, я надеюсь, проведём подробный всероссийский инструктаж по этому поводу — сейчас интенсивно занимаемся тем, чтобы все необходимые средства у наших коллег в регионах были», — сказала она.
Ранее Памфилова призвала воздержаться от спекуляций по поводу даты голосования по поправке к Конституции России.
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.