В Москве рассказали о повышении спроса на услуги клининговых компаний

В московской санитарно-эпидемиологической службе «Чистый город» заявили о резком повышении спроса на услуги по обработке офисов, предприятий и квартир на 100% за последнюю неделю.

Об этом пишет газета «Известия».

«Особенно пристальное внимание люди уделяют очистке систем вентиляции в квартирах и офисах, где, как правило, образуется много жировых отложений. Вообще, это рекомендуется делать один раз в два года, но, разумеется, до появления коронавируса это мало кого беспокоило», — подчеркнули в «Чистом городе».

На горячей линии Роспотребнадзора, в свою очередь, отметили, что лучшим способом дезинфекции помещений является обработка концентрированными средствами, содержащими гуанидин или ЧАС, которые считаются противовирусными и действуют в том числе на коронавирус.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в аэропортах Краснодарского края усилили меры безопасности для недопущения распространения коронавируса и начали дезинфицировать помещения и транспорт.