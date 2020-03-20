В Москве рассказали о повышении спроса на услуги клининговых компаний
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Об этом пишет газета «Известия».
«Особенно пристальное внимание люди уделяют очистке систем вентиляции в квартирах и офисах, где, как правило, образуется много жировых отложений. Вообще, это рекомендуется делать один раз в два года, но, разумеется, до появления коронавируса это мало кого беспокоило», — подчеркнули в «Чистом городе».
На горячей линии Роспотребнадзора, в свою очередь, отметили, что лучшим способом дезинфекции помещений является обработка концентрированными средствами, содержащими гуанидин или ЧАС, которые считаются противовирусными и действуют в том числе на коронавирус.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в аэропортах Краснодарского края усилили меры безопасности для недопущения распространения коронавируса и начали дезинфицировать помещения и транспорт.