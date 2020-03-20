В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

Заместитель губернатора Томской области рассказал, что коронавирус диагностирован у одного пациента, десять человек госпитализированы, ещё 121 человек находится на самоизоляции.

Как сообщает vtomske.ru, инфицированная находится в специальном отделении городской больницы №3.

«Пациент с коронавирусом по-прежнему один. Его контакты выявлены, они изолированы. У всех взяты смывы, они находятся в обработке. Когда будут готовы, мы обязательно сообщим. Состояние пациента с коронавирусом по-прежнему удовлетворительное», — заявил замгубернатора.

По его словам, тесты остальных девяти госпитализированных, полученные из регионального Центра гигиены и эпидемиологии, отрицательные.

Деев также добавил, что в Северске госпитализирован один человек с симптомами ОРВИ, проводятся анализы на коронавирусную инфекцию.

Ранее, как сообщало progorod43, в Кировской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусной инфекцией.