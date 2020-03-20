Заболевший коронавирусом студент из Ирака рассказал о лечении в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
Как передаёт РИА «Время Н», 18 марта студент Нижегородского филиала Высшей школы экономики после возвращения из Австрии был помещён на карантин по коронавирусу (СOVID-19) в городскую инфекционную больницу № 2.
Межведомственный противоэпидемический оперативный штаб сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.
Отмечается, что в настоящее время он изолирован в больничной палате, болезнь протекает в лёгкой форме.
«Для меня здесь созданы комфортные условия. Меня хорошо кормят. В палате есть всё необходимое: туалет, душ и т.д. Медикаменты все в наличии. Я искренне благодарен докторам за заботу», — отметил Нэд.
В свою очередь, заболевший коронавирусом 34-летний житель Самарской области в беседе с sova.info рассказал о своём самочувствии.
«В целом я чувствую себя неплохо. Мне дают противовирусные средства и антибиотики. Это обычные классические таблетки, которые принимают при простуде», — пояснил он.
По словам россиянина, он находится в изолированном боксе с отдельным входом и санузлом.