Заболевший коронавирусом студент из Ирака рассказал о лечении в Нижнем Новгороде

Заболевший коронавирусом и госпитализированный в Нижнем Новгороде иракский студент ВШЭ рассказал, как проходит лечение.

Как передаёт РИА «Время Н», 18 марта студент Нижегородского филиала Высшей школы экономики после возвращения из Австрии был помещён на карантин по коронавирусу (СOVID-19) в городскую инфекционную больницу № 2.

Межведомственный противоэпидемический оперативный штаб сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.

Отмечается, что в настоящее время он изолирован в больничной палате, болезнь протекает в лёгкой форме.

«Для меня здесь созданы комфортные условия. Меня хорошо кормят. В палате есть всё необходимое: туалет, душ и т.д. Медикаменты все в наличии. Я искренне благодарен докторам за заботу», — отметил Нэд.

В свою очередь, заболевший коронавирусом 34-летний житель Самарской области в беседе с sova.info рассказал о своём самочувствии.

«В целом я чувствую себя неплохо. Мне дают противовирусные средства и антибиотики. Это обычные классические таблетки, которые принимают при простуде», — пояснил он.

По словам россиянина, он находится в изолированном боксе с отдельным входом и санузлом.