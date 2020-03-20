Заболевший коронавирусом студент из Ирака рассказал о лечении в Нижнем Новгороде

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Заболевший коронавирусом и госпитализированный в Нижнем Новгороде иракский студент ВШЭ рассказал, как проходит лечение.
Заболевший коронавирусом студент из Ирака рассказал о лечении в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Как передаёт РИА «Время Н», 18 марта студент Нижегородского филиала Высшей школы экономики после возвращения из Австрии был помещён на карантин по коронавирусу (СOVID-19) в городскую инфекционную больницу № 2. 

Межведомственный противоэпидемический оперативный штаб сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. 

Отмечается, что в настоящее время он изолирован в больничной палате, болезнь протекает в лёгкой форме.

«Для меня здесь созданы комфортные условия. Меня хорошо кормят. В палате есть всё необходимое: туалет, душ и т.д. Медикаменты все в наличии. Я искренне благодарен докторам за заботу», — отметил Нэд.

В свою очередь, заболевший коронавирусом 34-летний житель Самарской области в беседе с sova.info рассказал о своём самочувствии.

«В целом я чувствую себя неплохо. Мне дают противовирусные средства и антибиотики. Это обычные классические таблетки, которые принимают при простуде», — пояснил он.

По словам россиянина, он находится в изолированном боксе с отдельным входом и санузлом. 

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