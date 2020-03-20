Налогоплательщикам в сфере спорта и культуры обеспечат отсрочку

Российский премьер Михаил Мишустин поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры.

Согласно поручению, текст которого опубликован на сайте правительства, ФНС должна обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов и страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая.

Поручение коснётся налогоплательщиков, работающих в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии.

Ранее правительство ввело дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Как отметил Мишустин, вводится отсрочка по уплате страховых взносов.