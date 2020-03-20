Эксперты прогнозируют дефицит ноутбуков из-за перехода на удалёнку

Эксперты отмечают рост спроса на ноутбуки в России из-за перехода работников на удалённую работу, а также ослабления курса рубля.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании GfK.

Уточняется, что продажи ноутбуков с 2 по 15 марта увеличились из-за роста опасений и подготовки к переходу на удалённую работу.

Кроме того, одним из серьёзных стимулов спроса на технику стало ослабление курса рубля. В такой ситуации потребители вынуждены «срочно реализовать отложенные планы покупки компьютеров, пока цены не изменились».

«Рынок, ожидающий сезонного спада продаж, усугублённого стагнацией экономики и ослаблением рубля, оказался просто не готов к такому ажиотажу», — заявил руководитель направления корпоративной мобильности системного интегратора Softline Дмитрий Шалеев.

Он сообщил, что у продавцов не осталось ноутбуков «популярных в корпоративной среде» марок.

Наиболее серьёзный рост продаж ноутбуков отмечается в сегменте с ценой выше 40 тыс. рублей.

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