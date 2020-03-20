Пожар на рынке в Ростовской области локализован

Возгорание торгового павильона на рынке в посёлке Янтарном Аксайского района Ростовской области локализовано. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В 06:33 локализация на площади 680 кв. м», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в ликвидации ЧП принимают участие 88 человек и 30 единиц техники. Ранее сообщалось, что площадь возгорания строения составляла 500 кв. м.