Два человека погибли и семь пострадали при пожаре в жилом доме в Омске

Два человека погибли и семь пострадали при пожаре в жилом доме в Советском округе города Омска. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар возник в квартире на втором этаже жилого дома на проспекте Мира. Пострадали девять человек, двое из них погибли», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Уточняется, что здание самостоятельно покинули 55 человек. Ещё 17 человек спасли пожарные.

В областном управлении МЧС России уточнили, что к борьбе с огнём привлекался 41 человек и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что СК проводит процессуальную проверку по факту гибели четырёх человек при пожаре в Симферополе.