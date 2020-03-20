Два человека погибли и семь пострадали при пожаре в жилом доме в Омске

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Два человека погибли и семь пострадали при пожаре в жилом доме в Советском округе города Омска. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар возник в квартире на втором этаже жилого дома на проспекте Мира. Пострадали девять человек, двое из них погибли», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Уточняется, что здание самостоятельно покинули 55 человек. Ещё 17 человек спасли пожарные.

В областном управлении МЧС России уточнили, что к борьбе с огнём привлекался 41 человек и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что СК проводит процессуальную проверку по факту гибели четырёх человек при пожаре в Симферополе. 

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