Два человека погибли и семь пострадали при пожаре в жилом доме в Омске
«Пожар возник в квартире на втором этаже жилого дома на проспекте Мира. Пострадали девять человек, двое из них погибли», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Уточняется, что здание самостоятельно покинули 55 человек. Ещё 17 человек спасли пожарные.
В областном управлении МЧС России уточнили, что к борьбе с огнём привлекался 41 человек и девять единиц техники.
Ранее сообщалось, что СК проводит процессуальную проверку по факту гибели четырёх человек при пожаре в Симферополе.