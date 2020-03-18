В Симферополе проводят проверку по факту гибели четырёх человек при пожаре

В Симферополе проводят процессуальную проверку по факту гибели четырёх человек при пожаре.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ГСУ СК России по региону.

В частном доме проживала семья — супруги 60 и 62 лет и двое внучек 18 и 20 лет.

По предварительной информации, очаг возгорания находился в пристройке, поэтому выход из задымлённого помещения был заблокирован.

Устанавливаются обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что из школы-интерната в Свердловской области эвакуировали более 30 человек из-за пожара.