В Симферополе проводят проверку по факту гибели четырёх человек при пожаре
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ГСУ СК России по региону.
В частном доме проживала семья — супруги 60 и 62 лет и двое внучек 18 и 20 лет.
По предварительной информации, очаг возгорания находился в пристройке, поэтому выход из задымлённого помещения был заблокирован.
Устанавливаются обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что из школы-интерната в Свердловской области эвакуировали более 30 человек из-за пожара.