Из школы-интерната в Свердловской области эвакуировали более 30 человек из-за пожара

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Из школы-интерната в селе Бутка эвакуировали более 30 человек из-за пожара, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Из школы-интерната в Свердловской области эвакуировали более 30 человек из-за пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Информация о возгорании поступила спасателям 26 февраля в 02:44. Огонь охватил кровлю и чердачное перекрытие двухэтажного здания. Площадь пожара составила около 30 кв. м.

Строение покинул 31 человек, в том числе 29 детей. Несовершеннолетних доставили в здание местного культурного центра.

В 2019 году портал Nation News сообщал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.

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