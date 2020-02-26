Из школы-интерната в Свердловской области эвакуировали более 30 человек из-за пожара

Из школы-интерната в селе Бутка эвакуировали более 30 человек из-за пожара, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Информация о возгорании поступила спасателям 26 февраля в 02:44. Огонь охватил кровлю и чердачное перекрытие двухэтажного здания. Площадь пожара составила около 30 кв. м.

Строение покинул 31 человек, в том числе 29 детей. Несовершеннолетних доставили в здание местного культурного центра.

В 2019 году портал Nation News сообщал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.