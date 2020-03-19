Эксперт оценил переход на дистанционную работу в России

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Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов оценил переход на дистанционную работу в России.
Эксперт оценил переход на дистанционную работу в России
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«На сегодняшний день в рамках трудового законодательства у работодателя существуют все инструменты для обеспечения работой дома лиц, которые не нужны в офисе для исполнения неотложных задач», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, снижение зарплаты при переходе на дистанционную работу — нонсенс, так как оплата производится по факту исполнения трудовых обязанностей, а не по их форме.

Сафонов также отметил, что ситуация с коронавирусом может повлиять на современные формы взаимодействия работника и работодателя.

Ранее газета «Известия» сообщала, что согласно законопроекту, который направил в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений Общероссийский народный фронт, совмещение удалённой и офисной работы позволит установить оформление дополнительного соглашения к трудовому договору, в том числе в электронном виде.

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