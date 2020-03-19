Мантуров пообещал постепенный спад дефицита антисептиков в аптеках

Дефицит антисептиков на полках российских аптек будет постепенно снижаться к началу следующей недели, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Дефицит постепенно будет спадать, имеется в виду дефицит на полках в аптеках... И в аптеках мы рассчитываем на то, что население увидит эти объёмы также примерно к понедельнику следующей недели», — приводит его слова в ходе визита на завод антисептиков Sanitelle РИА Новости.

Как указал Мантуров, в лечебные учреждения уже поступает достаточно данных дезинфицирующих средств.

При этом он отметил, что антисептики продолжают поступать и в аптеки, но в условиях повышенного спроса их оказывается недостаточно.

«Просто объёмы потребления кратно превышают то, что коллеги завозят в аптеки и в торговые объекты. Мы исходим из того, что наша промышленность в состоянии обеспечить всю ту потребность, которая есть на сегодняшний день», — подчеркнул министр.

Ранее в Минпромторге исключили возможность дефицита социально значимых товаров в России.