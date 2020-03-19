Мантуров пообещал постепенный спад дефицита антисептиков в аптеках

Короткая ссылка
Дефицит антисептиков на полках российских аптек будет постепенно снижаться к началу следующей недели, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Мантуров пообещал постепенный спад дефицита антисептиков в аптеках
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Дефицит постепенно будет спадать, имеется в виду дефицит на полках в аптеках... И в аптеках мы рассчитываем на то, что население увидит эти объёмы также примерно к понедельнику следующей недели», — приводит его слова в ходе визита на завод антисептиков Sanitelle РИА Новости.

Как указал Мантуров, в лечебные учреждения уже поступает достаточно данных дезинфицирующих средств.

При этом он отметил, что антисептики продолжают поступать и в аптеки, но в условиях повышенного спроса их оказывается недостаточно.

«Просто объёмы потребления кратно превышают то, что коллеги завозят в аптеки и в торговые объекты. Мы исходим из того, что наша промышленность в состоянии обеспечить всю ту потребность, которая есть на сегодняшний день», — подчеркнул министр.

Ранее в Минпромторге исключили возможность дефицита социально значимых товаров в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить