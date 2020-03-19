Советник Трампа по нацбезопасности приедет на День Победы в Москве

Короткая ссылка
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на праздновании Дня Победы в Москве.
Советник Трампа по нацбезопасности приедет на День Победы в Москве
  • Reuters

Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в заявлении посла США в России Джона Салливана.

«Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех», — подчеркнул посол США.

Ранее Салливан рассказал, что американский лидер Дональд Трамп намерен отправить в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы «очень высокопоставленную» делегацию. По его словам, в США «очень серьёзно и ответственно» относятся к памяти событий Второй мировой войны и считают 9 Мая важной годовщиной.

В начале марта стало известно, что Трамп принял решение не посещать празднование Победы 9 мая в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить