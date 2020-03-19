Советник Трампа по нацбезопасности приедет на День Победы в Москве

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на праздновании Дня Победы в Москве.

Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в заявлении посла США в России Джона Салливана.

«Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех», — подчеркнул посол США.

Ранее Салливан рассказал, что американский лидер Дональд Трамп намерен отправить в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы «очень высокопоставленную» делегацию. По его словам, в США «очень серьёзно и ответственно» относятся к памяти событий Второй мировой войны и считают 9 Мая важной годовщиной.

В начале марта стало известно, что Трамп принял решение не посещать празднование Победы 9 мая в Москве.