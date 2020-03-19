В Приморье ввели режим повышенной готовности

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В Приморском крае введён режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Кожемяко.
В Приморье ввели режим повышенной готовности
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Жителям региона рекомендуют отказаться от посещения массовых мероприятий и от зарубежных поездок.

Граждане, которые приезжают в Приморье, должны информировать о посещении неблагоприятных стран, где зафиксированы случаи коронавируса, и оставлять свои контактные данные.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции переходит на круглосуточный режим работы.

Также стало известно, что после каникул школы Удмуртии перейдут на дистанционное обучение. Об этом информирует интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Как отметила и. о. министра образования и науки Ирина Крохина, школы во время каникул будут открыты, поскольку не у всех родителей есть возможность находиться с детьми.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения Приморского края Тамара Курченко заявила, что во Владивостоке с 19 марта в трёх поликлиниках для взрослых и в нескольких детских появится возможность бесплатно пройти тестирование на коронавирус.

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