Московские парки примут участие в экологической акции «Час Земли»

В 14 парках Москвы 28 марта с 20:30 до 21:30 планируют отключить подсветку зданий, освещение пешеходных зон и световые арт-объекты в рамках международной экологической акции «Час Земли».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой портал мэра и правительства столицы.

В акции в том числе примут участие Парк Горького, «Сокольники», Парк Победы, «Царицыно» и др.

Главной темой в этом году станет лозунг «Каждый может!». Это значит, что каждый может принять участие в акции и внести свой вклад в сохранение природы.

В 2019 году в Москве в рамках акции «Час Земли» погасили свет более двух тысяч зданий.

Портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодар присоединится к акции «Час Земли».