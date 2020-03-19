Московские парки примут участие в экологической акции «Час Земли»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой портал мэра и правительства столицы.
В акции в том числе примут участие Парк Горького, «Сокольники», Парк Победы, «Царицыно» и др.
Главной темой в этом году станет лозунг «Каждый может!». Это значит, что каждый может принять участие в акции и внести свой вклад в сохранение природы.
В 2019 году в Москве в рамках акции «Час Земли» погасили свет более двух тысяч зданий.
Портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодар присоединится к акции «Час Земли».