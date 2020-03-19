В Госдуме прокомментировали идею компенсаций пострадавшим от действий браконьеров егерям

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Депутат Госдумы Василий Шишкоедов прокомментировал инициативу законопроекта, предполагающего введение компенсаций пострадавшим от действий браконьеров егерям, охотоведам и инспекторам особо охраняемых природных территорий.
В Госдуме прокомментировали идею компенсаций пострадавшим от действий браконьеров егерям
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Как сообщает «Парламентская газета», с такой инициативой выступили депутаты Родион Букачаков, Василий Шишкоедов, Валентин Суббот и др.

По словам депутатов, риски для тех, кто призван выявлять, предупреждать и пресекать правонарушения в области охраны природы и охотничьих ресурсов, увеличились в связи с усилением ответственности за браконьерство.

«Поэтому браконьеры под любым предлогом хотят уйти от ответственности и нередко вступают в открытое противоборство с охотничьими инспекторами», — отметил Василий Шишкоедов.

Отмечается, что в случае получения телесных повреждений размер компенсации составит 12 среднемесячных зарплат, при потере возможности выполнять служебные обязанности — 36 зарплат, а в случае гибели должностного лица — 180 зарплат.

В декабре, как сообщало «Крыминформ», пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым рассказала о мерах по борьбе с браконьерством в 2019 году.

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