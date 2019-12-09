В Крыму оштрафовали браконьеров на 1,7 млн рублей с начала года

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым рассказала о мерах по борьбе с браконьерством в 2019 году, сообщает «Крыминформ».

«В отношении виновных лиц возбуждено более 110 административных дел, по результатам рассмотрения которых вынесено порядка 150 постановлений, суммы штрафов превысили 1,7 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Из оборота изъяли 65 незаконных орудий вылова. В естественную среду обитания удалось выпустить более 2,5 тыс. особей рыб, среди которых краснокнижные белуга и русский осётр.

Всего с начала года проведено свыше двух тыс. контрольно-проверочных мероприятий в отношении рыбопромысловых бригад и рыбаков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели уголовное дело по факту незаконной добычи рачков артемии на берегу озера Теренколь.