ГИБДД призвала следить за школьниками из-за дистанционного обучения

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Родителям необходимо усилить контроль за безопасностью детей на дорогах в период перехода многих школ в России на дистанционное обучение и объявления досрочных каникул, отметили в Госавтоинспекции.
ГИБДД призвала следить за школьниками из-за дистанционного обучения
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Родителям рекомендовано ограничить пребывание детей вне дома... Велика вероятность того, что дети, предоставленные сами себе, будут больше находиться на улице. А это значит, что возрастают риски дорожно-транспортных происшествий с их участием», — цитирует ведомство ТАСС.

В связи с ситуацией ГИБДД призвала родителей провести профилактические беседы с детьми о правилах безопасного поведения на улице, а водителям рекомендовала быть внимательнее к несовершеннолетним на дорогах.

«Будьте особо внимательны к детям на дороге. Это касается как водителей, так и пешеходов, которые не должны оставаться безучастными, заметив, что ребёнок подвергает свою жизнь опасности», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Там также сообщили, что в качестве дополнительных мер организовано патрулирование нарядами ДПС вблизи перекрёстков и пешеходных переходов, а также усилен контроль за соблюдением водителями скоростного режима.

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в школах России с 23 марта по 12 апреля объявили каникулы

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