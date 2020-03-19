Во Владимирской области грузовик врезался в надземный переход
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Возле населённого пункта Конино грузовой «Камаз» столкнулся с надземным пешеходным переходом», — заявил он.
В результате произошедшего часть перехода обрушилась на дорогу. В связи с ЧП ограничено движение транспорта, организовано объездное движение.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее три человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Иркутской области.