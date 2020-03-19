Во Владимирской области грузовик врезался в надземный переход

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Во Владимирской области на федеральной автомобильной дороге М7 «Волга» в Собинском районе грузовой автомобиль врезался в надземный пешеходный переход.
Во Владимирской области грузовик врезался в надземный переход
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Возле населённого пункта Конино грузовой «Камаз» столкнулся с надземным пешеходным переходом», — заявил он.

В результате произошедшего часть перехода обрушилась на дорогу. В связи с ЧП ограничено движение транспорта, организовано объездное движение.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее три человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Иркутской области.

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