Три человека погибли в результате ДТП в Иркутской области
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону.
Отмечается, что в Куйтунском районе Иркутской области столкнулись «КАМАЗ» и «Лада Гранта».
«В результате столкновения погибли водитель и две пассажирки легкового авто», — указано в тексте.
Ранее один человек погиб и пять получили травмы в результате столкновения четырёх транспортных средств, в том числе автобуса и грузовика, в Багаевском районе Ростовской области.