Три человека погибли в результате ДТП в Иркутской области

Три человка погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Иркутской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону.

Отмечается, что в Куйтунском районе Иркутской области столкнулись «КАМАЗ» и «Лада Гранта».

«В результате столкновения погибли водитель и две пассажирки легкового авто», — указано в тексте.

Ранее один человек погиб и пять получили травмы в результате столкновения четырёх транспортных средств, в том числе автобуса и грузовика, в Багаевском районе Ростовской области.