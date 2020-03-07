Три человека погибли в результате ДТП в Иркутской области

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Три человка погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Иркутской области.
Три человека погибли в результате ДТП в Иркутской области
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону.

Отмечается, что в Куйтунском районе Иркутской области столкнулись «КАМАЗ» и «Лада Гранта».

«В результате столкновения погибли водитель и две пассажирки легкового авто», — указано в тексте.

Ранее один человек погиб и пять получили травмы в результате столкновения четырёх транспортных средств, в том числе автобуса и грузовика, в Багаевском районе Ростовской области.

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