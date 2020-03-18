В Крыму открыли мемориальную доску Герою России Константину Сомову

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В посёлке Новоозёрное под Евпаторией открыли мемориальную доску Герою России Константину Сомову.
В Крыму открыли мемориальную доску Герою России Константину Сомову
  • © wikimedia.org

Об этом сообщает kp.ru.

Памятный знак установлен на фасаде школы №7.

Сомов за годы службы в различных частях военно-морского флота был награждён тремя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Погиб в 2019 году во время пожара на автономной глубоководной станции.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Минкультуры Татарстана выступило с инициативой установить в Казани мемориальную доску композитору и певице, народной артистке ТАССР Саре Садыковой.

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