В Крыму открыли мемориальную доску Герою России Константину Сомову

В посёлке Новоозёрное под Евпаторией открыли мемориальную доску Герою России Константину Сомову.

Об этом сообщает kp.ru.

Памятный знак установлен на фасаде школы №7.

Сомов за годы службы в различных частях военно-морского флота был награждён тремя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Погиб в 2019 году во время пожара на автономной глубоководной станции.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Минкультуры Татарстана выступило с инициативой установить в Казани мемориальную доску композитору и певице, народной артистке ТАССР Саре Садыковой.