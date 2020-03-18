В Подмосковье рассказали о волонтёрской поддержке пенсионеров из-за коронавируса

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В Московской области 4 тыс. волонтёров вызвались помочь пенсионерам в условиях пандемии коронавируса.
В Подмосковье рассказали о волонтёрской поддержке пенсионеров из-за коронавируса
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», волонтёры ежедневно обзванивают около 10 тыс. пенсионеров, узнают об их потребностях в лекарствах, продуктах и средствах гигиены, а затем приобретают и доставляют товары адресатам.

«Наши работники приступили к обзваниванию пожилых жителей Подмосковья. Всего в регионе около 1,6 млн таких граждан», — заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По словам главного внештатного педиатра Минздрава Подмосковья Нисо Одинаевой, главное в условиях пандемии — ограничить общественные контакты и тщательно мыть руки, а также не нарушать режимы дня, питания и прогулок.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае заработал волонтёрский штаб помощи пожилым людям во время пандемии коронавируса.

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