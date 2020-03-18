В Ассоциации игорного бизнеса прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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Вице-президент Ассоциации игорного бизнеса Владимир Ильюшин прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
В Ассоциации игорного бизнеса прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © Waltraud Grubitzsch/ZB
  • globallookpress.com

«Пока у нас нет такого, чтобы мы обзванивали операторов или организаторов азартных игр в казино. Просто будет соблюдён указ о мерах ужесточения», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил Ильюшин, они — ассоциация, общественная организация, поэтому никаких указаний с её стороны нет.

«Организатор азартных игр — это юридическое лицо, подчиняется законам. Обычный бизнес», — уточнил он.

В настоящее время в России четыре игорные зоны — в Алтайском, Приморском и Краснодарском краях, а также в Калининградской области.

Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья рекомендовали компаниям переходить на удалённую работу.

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