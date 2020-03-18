В Госдуме оценили ситуацию со спекуляциями на тестах на коронавирус

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал ситуацию с активизацией случаев спекуляций с тестами на коронавирус в соцсетях.

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что эти действия можно рассматривать только как мошенничество.

«Обязательно необходимо при выявлении подобных спекуляций писать заявление в полицию, всех этих мошенников арестовывать и сажать в тюрьму», — подчеркнул Свинцов.

Ранее аналитики зафиксировали увеличение предложений о продаже тестов на коронавирус и даже лекарства от COVID-19. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев эти предложения являются обманом.

IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семёнов прокомментировал сообщения об активизации кибермошенников в связи с распространением коронавируса.