Эксперт оценил сообщения об активизации мошенников в интернете из-за коронавируса
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В беседе с сайтом «Москва 24» он призвал пользователей с подозрением относиться к любым письмам, которые приходят от незнакомых людей.
IT-специалист считает, что информация по коронавирусу должна распространяться не через личные сообщения, а только через официальные СМИ.
«Всё, что отклоняется от обычного, то опасно. Просят куда-то перейти, что-то заполнить — это сразу можно считать подозрительным», — отметил Семёнов.
Он рекомендовал избегать любых сообщений с настойчивым призывом совершить те или иные действия.
Ранее эксперты предупредили россиян об активизации мошенников в интернете, связанных с пандемией коронавируса.