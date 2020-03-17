Эксперт оценил сообщения об активизации мошенников в интернете из-за коронавируса

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IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семёнов прокомментировал сообщения об активизации кибермошенников в связи с распространением коронавируса.
Эксперт оценил сообщения об активизации мошенников в интернете из-за коронавируса
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Москва 24» он призвал пользователей с подозрением относиться к любым письмам, которые приходят от незнакомых людей. 

IT-специалист считает, что информация по коронавирусу должна распространяться не через личные сообщения, а только через официальные СМИ.

«Всё, что отклоняется от обычного, то опасно. Просят куда-то перейти, что-то заполнить — это сразу можно считать подозрительным», — отметил Семёнов.

Он рекомендовал избегать любых сообщений с настойчивым призывом совершить те или иные действия.

Ранее эксперты предупредили россиян об активизации мошенников в интернете, связанных с пандемией коронавируса. 

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