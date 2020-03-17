Эксперты рассказали о мошенничестве на фоне коронавируса

На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в интернете активизировались мошенники. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константина Игнатьева.

Он отметил, что, по некоторым оценкам, в мире в день приходят тысячи спам-сообщений и писем, касающихся темы COVID-19.

«Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения», — рассказал он.

По словам Игнатьева, если пользователи нажимают на ссылку, то они попадают на фишинговый сайт с предложением поделиться личными данными. Эти данные впоследствии получают мошенники.

Также мошенники используют для обмана пользователей кампании по сбору средств для пострадавших от коронавируса якобы от имени МВФ и Всемирного банка.

В свою очередь, представитель компании Avast Луис Корронс посоветовал пользователям установить систему безопасности на свои устройства для блокировки фишинговых атак.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.