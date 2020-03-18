В Тверской области заявили о переносе спортивных соревнований

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В Тверской области заявили об отмене или переносе международных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований на территории региона с 21 марта.
В Тверской области заявили о переносе спортивных соревнований
  • РИА Новости

Об этом сообщает Tverigrad.ru со ссылкой на комитет по физической культуре и спорту Тверской области.

«Также вводятся ограничения на выезд наших спортсменов в другие регионы и страны. Для разрешения на выезд требуется согласование со стороны управления Роспотребнадзора по Тверской области и регионального правительства. Все областные соревнования, которые внесены в календарь мероприятий комитета по физической культуре и спорту, пока проводятся в штатном режиме», — отметили в комитете.

Ранее Министерство спорта России рекомендовало, начиная с 21 марта, отменить или перенести проведение всех спортивных соревнований на территории страны из-за распространения коронавируса.

Бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков в беседе с НСН прокомментировал перенос чемпионата Европы на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

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