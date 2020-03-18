Госдума приняла во втором чтении проект об онлайн-продаже лекарств

Госдума в ходе заседания 18 марта приняла во втором чтении законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон «обеспечит людям возможность без лишних походов в аптеку купить необходимые им безрецептурные препараты».

«Закон о дистанционной (онлайн) продаже лекарств, не требующих рецепта, разрешит их свободную доставку обычными курьерскими службами, сотрудниками без специального фармацевтического образования», — сказал он.

Он напомнил, что пока лекарства можно заказать через интернет, но получить только в аптеке.

Это решение, указал парламентарий, особенно важно в данный момент, когда мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции.

Володин подчеркнул, что законопроект направлен на обеспечение реализации указа президента Владимира Путина.

17 марта Путин сообщил, что в связи с распространением коронавируса подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.