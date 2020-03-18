Госдума приняла во втором чтении проект об онлайн-продаже лекарств

Короткая ссылка
Госдума в ходе заседания 18 марта приняла во втором чтении законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Госдума приняла во втором чтении проект об онлайн-продаже лекарств
  • © РИА Новости

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон «обеспечит людям возможность без лишних походов в аптеку купить необходимые им безрецептурные препараты».

«Закон о дистанционной (онлайн) продаже лекарств, не требующих рецепта, разрешит их свободную доставку обычными курьерскими службами, сотрудниками без специального фармацевтического образования», — сказал он.

Он напомнил, что пока лекарства можно заказать через интернет, но получить только в аптеке.

Это решение, указал парламентарий, особенно важно в данный момент, когда мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции.

Володин подчеркнул, что законопроект направлен на обеспечение реализации указа президента Владимира Путина.

17 марта Путин сообщил, что в связи с распространением коронавируса подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить