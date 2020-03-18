Турист из Белоруссии пострадал при падении с Маркотхского хребта в Геленджике

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Турист из Белоруссии пострадал при падении вечером 17 марта с Маркотхского хребта в Геленджике.
Турист из Белоруссии пострадал при падении с Маркотхского хребта в Геленджике
  • © Пресс-служба администрации Геленджика

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Пострадавший входил в группу из четырёх человек. Они возвращались с хребта, когда начало темнеть. Молодой человек оступился рядом с обрывом. Остальные туристы вызвали спасателей.

При падении пострадавший получил множество ушибов, сломал тазобедренную кость.

«Спасатели аккуратно освободили ногу пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и переложили на носилки», — отметили в пресс-службе. После спуска туриста передали врачам скорой помощи.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Мурманской области проводят проверку по факту гибели альпиниста.

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