Турист из Белоруссии пострадал при падении с Маркотхского хребта в Геленджике
- © Пресс-служба администрации Геленджика
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Пострадавший входил в группу из четырёх человек. Они возвращались с хребта, когда начало темнеть. Молодой человек оступился рядом с обрывом. Остальные туристы вызвали спасателей.
При падении пострадавший получил множество ушибов, сломал тазобедренную кость.
«Спасатели аккуратно освободили ногу пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и переложили на носилки», — отметили в пресс-службе. После спуска туриста передали врачам скорой помощи.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Мурманской области проводят проверку по факту гибели альпиниста.