Турист из Белоруссии пострадал при падении с Маркотхского хребта в Геленджике

Турист из Белоруссии пострадал при падении вечером 17 марта с Маркотхского хребта в Геленджике.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Пострадавший входил в группу из четырёх человек. Они возвращались с хребта, когда начало темнеть. Молодой человек оступился рядом с обрывом. Остальные туристы вызвали спасателей.

При падении пострадавший получил множество ушибов, сломал тазобедренную кость.

«Спасатели аккуратно освободили ногу пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и переложили на носилки», — отметили в пресс-службе. После спуска туриста передали врачам скорой помощи.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Мурманской области проводят проверку по факту гибели альпиниста.