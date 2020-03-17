В Мурманской области проводят проверку по факту гибели альпиниста

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В Мурманской области проводят проверку по факту гибели альпиниста из Санкт-Петербурга при восхождении по туристическому маршруту в Хибинах.
В Мурманской области проводят проверку по факту гибели альпиниста
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Установлено, что мужчина имел спортивный разряд в области альпинизма и являлся ответственным за организацию учебно-тренировочного сбора альпинистских групп.

Как передают vesti.ru, в результате инцидента ещё два человека получили различные травмы.

Назначены экспертизы для выяснения всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в горах Крыма погиб турист из Кирова.

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