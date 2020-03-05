В горах Крыма погиб турист из Кирова

В горах Крыма погиб 32-летний турист из Кирова. Мужчина отдыхал на скале Дива в посёлке Симеиз. В какой-то момент он сорвался с уступа и упал в море.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

На место инцидента выехали спасатели и водолазы Государственной инспекции по маломерным судам.

«Погибший мужчина был обнаружен водолазами в 15 метрах от скалы Дива на глубине около 13 метров. Тело погибшего было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий», — рассказали в ведомстве.

Ранее kp.ru сообщал, что туристка из Воронежа погибла, сорвавшись с обрыва в Адыгее при попытке сделать селфи.