В Мурманске нашли моряка, сбежавшего при проверке на коронавирус

В Мурманске нашли 68-летнего моряка с рыболовецкого судна Stakfell, прибывшего из Норвегии. Мужчина сбежал при проверке на коронавирус.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности в регионе.

У моряка были зафиксированы симптомы ОРВИ, поэтому его сняли с борта и сделали тесты.

«Он отказался от госпитализации. После чего дежурный врач ознакомил пациента с предписанием Роспотребнадзора, согласно которому он должен поступить в обсерватор. Однако около 20:00 моряк сбежал из приёмного отделения», — рассказали в штабе.

Врачи сразу обратились в полицию.

Остальные 27 членов команды на берег не сходили. Экипаж может снова уйти в море. Если будет принято решение о смене команды, то моряки покинут судно и им проведут тесты на выявление коронавирусной инфекции.

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