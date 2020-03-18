В Мурманске нашли моряка, сбежавшего при проверке на коронавирус

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В Мурманске нашли 68-летнего моряка с рыболовецкого судна Stakfell, прибывшего из Норвегии. Мужчина сбежал при проверке на коронавирус.
В Мурманске нашли моряка, сбежавшего при проверке на коронавирус
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности в регионе.

У моряка были зафиксированы симптомы ОРВИ, поэтому его сняли с борта и сделали тесты.

«Он отказался от госпитализации. После чего дежурный врач ознакомил пациента с предписанием Роспотребнадзора, согласно которому он должен поступить в обсерватор. Однако около 20:00 моряк сбежал из приёмного отделения», — рассказали в штабе.

Врачи сразу обратились в полицию.

Остальные 27 членов команды на берег не сходили. Экипаж может снова уйти в море. Если будет принято решение о смене команды, то моряки покинут судно и им проведут тесты на выявление коронавирусной инфекции.

Ранее россиянка, проживающая в Испании со своей семьёй, прокомментировала в беседе с Nation News ситуацию с коронавирусом.

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