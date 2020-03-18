Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

Житель Первоуральска Свердловской области в здании городского суда убил женщину, которая была потерпевшей по его делу о побоях, и ранил пристава. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, утром 18 марта на входе в судебный участок местный житель, в отношении которого рассматривалось административное производство, убил потерпевшую. После этого он напал на пристава и ещё одного мужчину, которые пытались его остановить.

Злоумышленнику удалось сбежать, он объявлен в розыск, проинформировали в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России.

В январе в здании, где располагаются мировые судьи Новокузнецка, произошла стрельба.