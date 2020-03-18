Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

Короткая ссылка
Житель Первоуральска Свердловской области в здании городского суда убил женщину, которая была потерпевшей по его делу о побоях, и ранил пристава. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава
  • РИА Новости

По данным ведомства, утром 18 марта на входе в судебный участок местный житель, в отношении которого рассматривалось административное производство, убил потерпевшую. После этого он напал на пристава и ещё одного мужчину, которые пытались его остановить.

Злоумышленнику удалось сбежать, он объявлен в розыск, проинформировали в СК. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России.

В январе в здании, где располагаются мировые судьи Новокузнецка, произошла стрельба

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить