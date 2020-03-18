В Краснодарском крае создали волонтёрский штаб помощи пожилым в период пандемии

В Краснодарском крае заработал волонтёрский штаб помощи пожилым людям во время пандемии коронавируса.

Как сообщает портал «Юга.ру», цель инициативы — оказать содействие людям старшего поколения, которые находятся в особой группе риска в условиях распространения COVID-19.

Отмечается, что штаб является совместным проектом общественного движения «Волонтёры-медики» и «Общероссийского народного фронта».

Чтобы воспользоваться помощью волонтёра, пенсионеры могут позвонить по телефону горячей линии, оставить заявку на сайте ОНФ или в приложении.

Волонтёров можно попросить о покупке продуктов или лекарств, корма для домашних животных, а также о помощи по дому.

В краевом отделении ОНФ уточнили, что в настоящий момент помощь оказывают около 100 человек в нескольких городах края.

Ранее Пенсионный фонд России дал рекомендации пожилым россиянам из-за риска заражения COVID-19.

Газета «Известия» сообщала, что учёные кафедры вирусологии МГУ имени Ломоносова разработали технологию создания сферических частиц, которые могут использоваться в качестве носителей для антигенов коронавирусной инфекции COVID-19.