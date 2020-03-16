ПФР дал рекомендации пожилым россиянам из-за риска заражения COVID-19

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Россиянам в возрасте от 60 лет из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и возможных осложнений рекомендуется сократить поездки на общественном транспорте и реже посещать публичные места. Об этом информирует Пенсионный фонд России.
ПФР дал рекомендации пожилым россиянам из-за риска заражения COVID-19
  • Pixabay

«Люди в возрасте от 60 лет в большей степени, чем другие, подвержены воздействию коронавирусной инфекции. Из-за нагрузки на иммунную систему у пожилых вероятен риск осложнений, в том числе таких опасных, как вирусная пневмония», — напомнили в ПФР.

В связи с высоким риском заражения коронавирусом пожилым людям советуют реже посещать магазины и центры госуслуг и попросить близких или социальных работников дистанционно оплатить за них коммунальные услуги и купить необходимые товары.

Кроме того, следует не забывать о правилах гигиены и после возвращения домой с улицы протирать влажными дезинфицирующими средствами сумки, телефоны, книги и другие предметы.

«Если близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды, ограничьте взаимодействие с ними… Если вы всё-таки заболели простудой, а близкие за последние две недели выезжали за рубеж, обязательно сообщите об этом врачу, чтобы он назначил анализ на коронавирусную инфекцию», — подчеркнули в Пенсионном фонде.

При этом не следует в случае ухудшения самочувствия идти в больницу самостоятельно, а необходимо вызвать врача на дом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых горожан ограничить контакты с внешним миром из-за их уязвимости к коронавирусной инфекции.

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