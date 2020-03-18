В «Миннесоте» заявили, что Капризов будет выступать в НХЛ только со следующего сезона

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин исключил, что форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов начнёт выступать за американскую команду раньше следующего сезона.

«Нет. Контракт с Капризовым вступит в силу только в следующем сезоне», — цитирует Герина The Athletic.

До этого Капризов говорил, что его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 апреля, после чего он собирается уехать в Северную Америку.

На данный момент сезоны НХЛ и КХЛ приостановлены из-за распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.