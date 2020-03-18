В «Миннесоте» заявили, что Капризов будет выступать в НХЛ только со следующего сезона

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин исключил, что форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов начнёт выступать за американскую команду раньше следующего сезона.
В «Миннесоте» заявили, что Капризов будет выступать в НХЛ только со следующего сезона
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Нет. Контракт с Капризовым вступит в силу только в следующем сезоне», — цитирует Герина The Athletic.

До этого Капризов говорил, что его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 апреля, после чего он собирается уехать в Северную Америку. 

На данный момент сезоны НХЛ и КХЛ приостановлены из-за распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.

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