Путин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Гагарина
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- РИА Новости
Телеграмма в адрес её дочерей опубликована на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и искреннего участия в связи с кончиной вашей мамы — Валентины Ивановны Гагариной», — указано в тексте.
Президент отметил, что она была «добрым, интеллигентным, очень порядочным и душевно щедрым человеком».
Российский лидер также добавил, что она много сделала для сохранения памяти о Юрии Гагарине.
Ранее Герой России лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин прокомментировал сообщение о смерти Валентины Гагариной.