Путин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Гагарина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.

Телеграмма в адрес её дочерей опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и искреннего участия в связи с кончиной вашей мамы — Валентины Ивановны Гагариной», — указано в тексте.

Президент отметил, что она была «добрым, интеллигентным, очень порядочным и душевно щедрым человеком».

Российский лидер также добавил, что она много сделала для сохранения памяти о Юрии Гагарине.

Ранее Герой России лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин прокомментировал сообщение о смерти Валентины Гагариной.