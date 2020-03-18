Путин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Гагарина

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Гагарина
  • © И. Снегирев
  • РИА Новости

Телеграмма в адрес её дочерей опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и искреннего участия в связи с кончиной вашей мамы — Валентины Ивановны Гагариной», — указано в тексте.

Президент отметил, что она была «добрым, интеллигентным, очень порядочным и душевно щедрым человеком».

Российский лидер также добавил, что она много сделала для сохранения памяти о Юрии Гагарине.

Ранее Герой России лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин прокомментировал сообщение о смерти Валентины Гагариной.

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