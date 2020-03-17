Космонавт Юрчихин назвал вдову Гагарина великой женщиной

Герой России, лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин прокомментировал сообщение о смерти вдовы первого космонавта Юрия Гагарина Валентины.

«Это эталон женщины. Всё, что касается такого понятия, как женский подвиг — это всё про Валентину Гагарину. Наверное, имея славу мужа, она могла жить по-другому, но Валентина Ивановна этого не могла», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, Гагарина была великой женщиной великой страны.

Ранее член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с Newinform прокомментировал сообщение о смерти Гагариной.