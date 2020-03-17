В Мордовии девятилетняя девочка спасла друга, провалившегося под лёд

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В Мордовии девятилетняя девочка спасла друга, который провалился под лёд.
В Мордовии девятилетняя девочка спасла друга, провалившегося под лёд
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В Торбеевском районе мальчик решил посмотреть поближе на рыбаков, но оказался в воде.

«Сначала я хотела побежать за взрослыми, но поняла, что счёт идёт на секунды, и решила сама помочь однокласснику», — заявила девочка спасателям.

Она поймала друга за руку и потянула его на берег.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге наградили подростков за спасение близких при пожаре.

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