В Мордовии девятилетняя девочка спасла друга, провалившегося под лёд

В Мордовии девятилетняя девочка спасла друга, который провалился под лёд.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В Торбеевском районе мальчик решил посмотреть поближе на рыбаков, но оказался в воде.

«Сначала я хотела побежать за взрослыми, но поняла, что счёт идёт на секунды, и решила сама помочь однокласснику», — заявила девочка спасателям.

Она поймала друга за руку и потянула его на берег.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге наградили подростков за спасение близких при пожаре.