Эксперт рассказала, как часто нужно пользоваться антисептиком

Заведующая лабораторией биологии арбовирусов ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова» РАН Галина Карганова рассказала, как часто нужно пользоваться антисептиком.

В беседе с изданием «Ридус» она отметила, что такая обработка, безусловно, снижает количество вирусов.

«Зависит ещё и от самого человека, от его состояния на данный момент, от иммунной системы, восприимчивости и так далее, но от дозы тоже очень многое зависит», — отметила Карганова.

Вместе с тем, она указала, что антисептик не решает вопрос «до нуля».

Как пояснила эксперт, пользоваться такими средствами необходимо после каждого прикосновения к поверхности, до которой дотрагивались другие люди.

«В любом случае, через кожу вирус не попадает. Вирус попадает, если вы будете трогать лицо», — добавила она.

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