Эксперт рассказала, как часто нужно пользоваться антисептиком
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В беседе с изданием «Ридус» она отметила, что такая обработка, безусловно, снижает количество вирусов.
«Зависит ещё и от самого человека, от его состояния на данный момент, от иммунной системы, восприимчивости и так далее, но от дозы тоже очень многое зависит», — отметила Карганова.
Вместе с тем, она указала, что антисептик не решает вопрос «до нуля».
Как пояснила эксперт, пользоваться такими средствами необходимо после каждого прикосновения к поверхности, до которой дотрагивались другие люди.
«В любом случае, через кожу вирус не попадает. Вирус попадает, если вы будете трогать лицо», — добавила она.
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