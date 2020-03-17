Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве

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Следователи задержали заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

Как отмечается, его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица регионального МЧС учредили фирму, фактически дублирующую функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ».

Они занижали оценку степени готовности юрлиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой. При этом к исполнению обязательств привлекались сотрудники поисково-спасательной службы.

В результате злоумышленники получили более 161 млн рублей, говорится в сообщении.

Имя чиновника не уточняется. «Реальное время» пишет, что речь идёт об Ильхаме Насибуллине.

Ранее экс-чиновника Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области признали виновным в получении взятки.

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