Крым временно закрывает границу с Украиной
- РИА Новости
Как отмечается, с 00:00 18 марта до 00:00 1 мая временно ограничен въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства через пункты пропуска, установленные в Республике Крым и Севастополе.
Исключение — дипломаты, экипажи воздушных и морских судов, лица, постоянно проживающие на территории России, и ряд других категорий граждан.
В ведомстве подчеркнули, что пограничники принимают исчерпывающие меры в связи со сложившейся ситуацией.
Ранее Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом.