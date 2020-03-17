Крым временно закрывает границу с Украиной

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Крымский участок российско-украинской границы будет временно закрыт из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает крымское погрануправление ФСБ.
Крым временно закрывает границу с Украиной
  • РИА Новости

Как отмечается, с 00:00 18 марта до 00:00 1 мая временно ограничен въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства через пункты пропуска, установленные в Республике Крым и Севастополе.

Исключение — дипломаты, экипажи воздушных и морских судов, лица, постоянно проживающие на территории России, и ряд других категорий граждан.

В ведомстве подчеркнули, что пограничники принимают исчерпывающие меры в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом.

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